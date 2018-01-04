انتقاد وزير تركي دعا إلى "كسر سيقان تجّار المخدرات"

وجهت المعارضة التركية ومحامون اتهامات إلى وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، بسوء استخدام صلاحياته، بعدما أكد أن على الشرطة "كسر سيقان" تجّار المخدرات.

وكان وزير الداخلية سويلو قال في مؤتمر صحفي: "لا يهم كم الإدانات أو الانتقادات التي ستواجهني.. لكن لا يقوم الشرطي بواجبه ما لم يكسر ساقي تاجر المخدرات فور رؤيته".

وأضاف سويلو أنه في حال نفذ رجال الشرطة ذلك (تكسير سيقان تجار المخدرات)، فسيتحمل المسؤولية كاملة.

إقرأ المزيد

وأعلنت طور يلدز بيتشر النائبة عن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، أنها تقدمت بشكوى ضد سويلو بتهمة "سوء استخدام صلاحياته".

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن بيتشر قولها: "هذا الأمر لا يمكن تنفيذه تحت أي ظرف كان، وكل من يفعل ذلك يتحمّل المسؤولية"، مؤكدة أن القانون الجزائي التركي ينص على عقوبات لكل من يحث على أفعال مماثلة قد تصل إلى السجن 5 سنوات.

من جهته، قال رئيس نقابة محامي إسطنبول محمد دوراك أوغلو: "تصريحات الوزير مناقضة لقرينة البراءة"... "لا يمكن أن أقبل بأقوال مماثلة ولو على سبيل السخرية".

إقرأ المزيد

من جانبه أبدى إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعمه للوزير سويلو، معتبرا أنّ أقواله "تعبّر عن التصميم".

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي