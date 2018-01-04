إعلان حالة الطوارئ في نيويورك

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كيومو، حالة الطوارئ في الولاية بسبب الصقيع البرد القارس، وسط عاصفة عاتية تكتسح الأراضي الأمريكية.

وكتب كيومو على صفحته في موقع تويتر، تغريدة قال فيها: "أعلن حالة الطوارئ في نيويورك و(مقاطعتيها) ويستتشستر ولونغ آيلند، بسبب الظروف الجوية القاسية".

I am declaring a state of emergency for New York City, Westchester and Long Island due to extreme weather conditions.



This is not a normal storm. If you do not have to be on the roads, don't be. Use caution and stay safe. #blizzard2018pic.twitter.com/2ql6TDHSeB — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2018 г.

وكان عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو، أعلن إغلاق جميع المدارس في المدينة بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.

وكانت الثلوج هطلت على شمال فلوريدا أمس الأربعاء، في ظاهرة لم يشهدها سكان الولاية منذ ثلاثة عقود حملتها عاصفة ثلجية تضرب كامل الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

Drifting snow in Patchogue. Tough to walk sidewalks; tougher in the roads pic.twitter.com/B3WSxO9R4U — GREG CERGOL4NY (@GREGCERGOL4NY) 4 января 2018 г.

وحذرت هيئة الأرصاد الأمريكية من أن العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل ثلوجا وجليدا من فلوريدا في الجنوب الشرقي وحتى نيو انغلند في الشمال الشرقي يومي الأربعاء والخميس.

ووفق لوكالة "فرانس برس"، فقد ناشد حاكم الولاية، ريك سكوت سكان شمال الولاية بـ"الاستعداد لظروف جوية شديدة البرودة قد تشمل الثلج أو البرد أو الجليد".

No #snowday for the #NCPD! Police Recruit Amanda Rebehn and Field Training Officer Craig Lamountain helped a stranded motorist this morning on Jericho Tpke in Mineola. It's bad out there, folks! Please stay off the roads. Stay warm, everyone! pic.twitter.com/cHoQRuzgdN — NCPD (@NassauCountyPD) 4 января 2018 г.

واستيقظت تالاهاسي عاصمة فلوريدا، في أقصى شمال "الولاية المشمسة" الأربعاء على طبقة خفيفة من الثلج هي الأولى منذ 1989، وفقا لقناة ويذر تشانل المتخصصة بالطقس.

وتوقعت الأرصاد هبوط درجة الحرارة ليلا في تالاهاسي إلى مستويات دون الصفر هذا الأسبوع.

Tough sledding but made it home from Patchogue. Watch out for white out conditions, snow drifts on the road pic.twitter.com/aWMaDTpImP — GREG CERGOL4NY (@GREGCERGOL4NY) 4 января 2018 г.

المصدر: وكالات

إياد قاسم