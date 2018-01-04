الجيش النيجيري يحرر تلميذة مخطوفة منذ 2014

تمكن الجيش النيجري من تحرير تلميذة من مدرسة في مدينة تشيبوك النيجيرية كانت تحتجزها حركة "بوكو حرام" الإرهابية منذ عام 2014.

أفادت بذلك وكالة رويترز اليوم الخميس، ونقلت الوكالة عن بيان للجيش قوله "إن التلميذة باتت في آمان وتتلقى كل المساعدات الطبية الضرورية".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من مسلحي "بوكو حرام" اختطفت في أبريل 2014، 276 فتاة من مدرسة في مدينة تشيبوك.

وفي وقت لاحق، تمكنت 57 من الفتيات المختطفات من الفرار، وظلت الباقيات في براثن الحركة المتطرفة.

وفي أكتوبر 2016، أفرج عن 20 تلميذة أخرى نتيجة للمفاوضات بين سلطات نيجيريا والصليب الأحمر الدولي وممثلي سويسرا من جهة، والجماعة الإرهابية من جهة أخرى. وفي يوم الـ6 مايو 2017، نالت 82 فتاة أخرى الحرية أيضا.

وتؤكد رويترز وجود حوالي 100 فتاة مدرجة في عداد المفقودين.

وتسعى "بوكو حرام" إلى إنشاء خلافة إسلامية، وتطبيق الشريعة في جميع أنحاء نيجيريا، كما أنها تعارض التعليم الغربي والديمقراطية وجميع العناصر الأخرى في الثقافة الغربية.

وفي مارس 2015، أعلنت"بوكو حرام"عن الولاء لتنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: تاس