سقوط صاروخ كوري شمالي في عقر داره

انتهى الاختبار الفاشل لصاروخ كوري شمالي عابر للقارات في أبريل الماضي، بسقوط حطامه في إحدى مدن البلاد، حسبما أفاد موقع مجلة "ديبلومات" نقلا عن مصدر في الحكومة الأمريكية.

وقالت المجلة الأمريكية إن صاروخ "خواسونغ-12" متوسط المدى سقط في 29 أبريل على مدينة توكشونغ البالغ عدد سكانها 237 ألف نسمة، ما أسفر عن إلحاق "أضرار جسيمة" بمنشآت صناعية وزراعية في المنطقة.

EXCLUSIVE: When a North Korean Missile Accidentally Hit a North Korean City https://t.co/zjOXkfwruSpic.twitter.com/9Zsvj515ug — The Diplomat (@Diplomat_APAC) January 3, 2018

ووفقا للمصدر، فإن الصاروخ استغرق تحليقه نحو دقيقة، ولم يقطع مسافة تزيد عن 70 كيلومترا.

وأشارت المجلة إلى احتمال أن يكون سقوط الصاروخ قد تسبب في انفجار قوي، نظرا للكمية الكبيرة من الوقود غير المستهلك التي كان يحملها. مع ذلك، شكك صحفيون في سقوط ضحايا كثيرة جراء الحادث، لأن الصاروخ سقط في منطقة صناعية خارج أوقات الدوام الرسمي.

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يذكر أن بيونغ يانغ أجرت العام الماضي عددا من التجارب الصاروخية، خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ما أسهم في تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأدى إلى تشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد