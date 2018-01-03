إسرائيل تخير المهاجرين الأفارقة بين المغادرة والسجن

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء عن إطلاق برنامج يخير نحو 40 ألف مهاجر إفريقي غير شرعي بين مغادرة البلاد طوعا أو سجنهم لفترة زمنية غير محددة.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته ببدء تنفيذ الخطة التي تهدف إلى ترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وتمهل الخطة الجديدة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين حتى نهاية مارس/آذار المقبل ليقرروا إما مغادرة إسرائيل طوعا وإما السجن.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى أن هذه الخطة سوف تطال 38 ألف شخص، غالبيتهم إريتريون وسودانيون، وسيحصل كل مهاجر يوافق على مغادرة إسرائيل على تذكرة طيران ونحو ثلاثة آلاف يورو.

وبحلول مارس/آذار، سيكون بإمكان هؤلاء المهاجرين ترك إسرائيل طوعا لكن مع مبلغ مالي أقل من 3 آلاف يورو.

وتعترف الحكومة في البرنامج الجديدة بغياب فرصة لدى المهاجرين السودانيين والإريتريين للعودة إلى بلادهم، بسبب خطر معاقبتهم هناك، وأفادت منظمات غير حكومية إسرائيلية تدعم المهاجرين بأن تل أبيب أبرمت اتفاقات مع دول أخرى، بما فيها رواندا وأوغندا، بشأن استقبالها هؤلاء المهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن معظم المهاجرين غير الشرعيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية عبر صحراء سيناء منذ عام 2007، ووضعت تل أبيب حدا لتدفقهم بإنشاء سياج إلكتروني عند حدودها مع مصر.

وتشير الإحصاءات الرسمية في إسرائيل إلى أن نحو أربعة آلاف مهاجر غير شرعي غادروا البلاد في العام الماضي.

المصدر: أ ف ب

نادر عبد الرؤوف