صواريخ باليستية جليدية وسط بيونغ يانغ

أقيم وسط العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ بحلول السنة الجديدة مهرجان للتماثيل الجليدية يختلف كثيرا عن مهرجانات مماثلة نظمت في دول أخرى بالمناسبة نفسها.

ونشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية صورا تظهر المواطنين المحتفلين بعيد رأس السنة في ساحة كم إل سونغ، وخلفهم تمثال هائل يشبه صاروخ "هواسونغ 15" الباليستي العابر للقارات والذي أعلنت بيونغ يانغ عن اختباره الناجح في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم.

KIM Won-Jin / AFP

وتظهر صور أخرى مجسمات صواريخ متعددة من الأسلحة الكورية الشمالية.

AFP/Getty

وجاء ذلك بالتزامن مع تحذير زعيم البلاد كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه يمتلك "زرا أحمر على طاولته"، تلويحا بإمكانية توجيه ضربة إلى أراضي الولايات المتحدة في أي لحظة.

المصدر: إندبندنت

نادر عبد الرؤوف