تقرير: عام 2017 الأكثر أمانا في تاريخ الطيران

تدل نتائج تقرير موقع "Aviation Safety Network" على أن عام 2017 المنصرم كان الأكثر أمانا في تاريخ الطيران التجاري الحديث.

وأشار الموقع إلى أن العالم شهد عام 2017 حوالي 10 كوارث جوية لطائرات الركاب والنقل. وأدت الكوارث الجوية إلى مصرع 44 شخصا. وأصبح هذا المؤشر قياسيا منذ عام 1946. وأضاف الموقع أن العدد الإجمالي للرحلات الجوية للطيران المدني تجاوز العام الماضي 36 مليون رحلة.

وذكر التقرير أيضا أن الكوارث الجوية أودت عام 2016 بحياة 303 أشخاص، وعام 2015 بنحو 537 شخصا وعام 2014 أكثر من 960 شخصا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا