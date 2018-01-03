واشنطن قد تفرض عقوبات على إيران بسبب "قمع الاحتجاجات"

قال رئيس لجنة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل ماكفول إن مجلس النواب الأمريكي يخطط لدراسة مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين "متورطين في قمع الاحتجاجات" في بلادهم.

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وجاء في بيان صدر عن ماكفول: "سوف أقدم في القريب العاجل مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات أخرى مسؤولة عن مخالفة حقوق الإنسان".

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارا ساندرز أعلنت سابقا أن البيت الأبيض يعتبر احتجاجات إيران "انتفاضة شعبية". من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن "الولايات المتحدة تتابع باستمرار الأنباء حول المخالفة المحتملة لحقوق المتظاهرين الذين يحتجون سلميا".

يذكر أن المدن الإيرانية الكبيرة وبينها طهران ومشهد وأصفهان ورشت تشهد منذ الـ28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجات جماهيرية واسعة. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن أسباب هذه الاحتجاجات تعود إلى مشاكل داخلية في البلاد وكذلك تحريضها من جانب بعض الدول الأخرى. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، واحتجاز نحو 450 آخرين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا