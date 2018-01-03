"منعطف الشيطان" يحصد أرواح 48 شخصا في بيرو

ارتفعت حصيلة ضحايا سقوط حافلة من ارتفاع يناهز 100 متر إثر اصطدامها بشاحنة في بيرو أمس الثلاثاء إلى 48 شخصا.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذه الحصيلة المحدثة، نقلا عن الشرطة ومسؤولين في خدمات الطوارئ.

ووقع الحادث في المنطقة المعروفة بـ"منعطف الشيطان" بالقرب من باسامايو، على بعد حوالي 45 كلم شمال العاصمة ليما، حيث اصطدمت الحافلة المتجهة إلى العاصمة من مدينة هواشو، وعلى متنها 55 راكبا وسائقين اثنين، مع الشاحنة، مما أدى إلى سقوطها من الجرف.

Reuters

ولا تزال عمليات البحث عن بقية جثث الضحايا وانتشالها مستمرة، ونقلت "نيويورك تايمز" عن موظفة في خدمات الطوارئ، كلاوديا إيسبينوزا، تأكيدها أن 6 ناجين بإصابات خطرة، نقلوا إلى المستشفيات على متن مروحيات، بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين.

وتعتبر الطريق السريعة حيث وقع الحادث من أخطر الطرقات في البلاد، ومخصصة لمرور الحافلات والشاحنات حصرا.

ولقي أكثر من 2500 شخص مصرعهم، بحوادث مرورية في بيرو عام 2016، بحسب الإحصاءات الرسمية، وأما حصيلة العام 2017 لحوادث المرور فلم تصدر بعد.

المصدر: وكالات

رُبى آغا + نادر عبد الرؤوف