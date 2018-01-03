"منعطف الشيطان" يحصد أرواح 36 شخصا في بيرو

لقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم، أمس الثلاثاء، في البيرو جراء سقوط حافلة من ارتفاع يناهز 100 متر بعد اصطدامها بشاحنة.

وقال قائد شرطة المرور الكولونيل دينو اسكوديرو إن الحادث وقع عند "منعطف الشيطان" بالقرب من باسامايو، على بعد حوالى 45 كلم شمال العاصمة ليما.

وأضاف: "لقد تم انتشال 30 جثة ولا تزال هناك 6 جثث تحت الحافلة".

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 25 شخصا على الأقل.

ويعتبر الطريق السريع حيث وقع الحادث من أخطر الطرقات في البلاد، وهو مخصص لمرور الحافلات والشاحنات حصرا. وكانت الحافلة متجهة إلى العاصمة البيروفية من مدينة هواشو، وعلى متنها 55 راكبا وسائقان.

ولقي أكثر من 2500 شخص مصرعهم، بحوادث مرورية في البيرو في 2016، بحسب الاحصاءات الرسمية. أما حصيلة العام 2017 لحوادث المرور فلم تصدر بعد.

Reuters

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا