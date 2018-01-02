ترامب: العقوبات والضغوط ضد بيونغ يانغ أعطت ثمارها ودفعتها إلى إعلان استعدادها للتفاوض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات والضغوط على كوريا الشمالية أنتجت ثمارها ودفعتها إلى الإعلان عن الاستعداد للتفاوض.

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وكتب ترامب عبر تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، على حسابه في "تويتر": "العقوبات والضغوطات الأخرى بدأت بتأثير كبير على كوريا الشمالية. ويهرب الجنود بصورة خطيرة إلى كوريا الجنوبية.. رجل الصواريخ (الزعيم الكوري) يريد الآن التحدث مع كوريا الجنوبية لأول مرة، ربما هذا خبر جيد، ربما لا، فلنرى".

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

ويبدو أن تصريح الرئيس الأمريكي هذا يمثل تعليقا على إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في خطابه بمناسبة حلول السنة الجديدة، أن بلاده قد ترسل وفدا رياضيا للمشاركة في دورة أولمبياد الشتوية القادمة التي ستقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وأكد الزعيم الكوري في كلمته أن أبواب الشمال مفتوحة لإجراء محادثات مع جارتها الجنوبية لبحث المشاركة في الألعاب.

المصدر: twitter.com/realdonaldtrump + يونهاب

إينا أسالخانوفا