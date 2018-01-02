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ترامب: العقوبات والضغوط ضد بيونغ يانغ أعطت ثمارها ودفعتها إلى إعلان استعدادها للتفاوض

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ترامب: العقوبات والضغوط ضد بيونغ يانغ أعطت ثمارها ودفعتها إلى إعلان استعدادها للتفاوض
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات والضغوط على كوريا الشمالية أنتجت ثمارها ودفعتها إلى الإعلان عن الاستعداد للتفاوض.

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وكتب ترامب عبر تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، على حسابه في "تويتر": "العقوبات والضغوطات الأخرى بدأت بتأثير كبير على كوريا الشمالية. ويهرب الجنود بصورة خطيرة إلى كوريا الجنوبية.. رجل الصواريخ (الزعيم الكوري) يريد الآن التحدث مع كوريا الجنوبية لأول مرة، ربما هذا خبر جيد، ربما لا، فلنرى". 

ويبدو أن تصريح الرئيس الأمريكي هذا يمثل تعليقا على إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في خطابه بمناسبة حلول السنة الجديدة، أن بلاده قد ترسل وفدا رياضيا للمشاركة في دورة أولمبياد الشتوية القادمة التي ستقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وأكد الزعيم الكوري في كلمته أن أبواب الشمال مفتوحة لإجراء محادثات مع جارتها الجنوبية لبحث المشاركة في الألعاب.

المصدر: twitter.com/realdonaldtrump + يونهاب

إينا أسالخانوفا

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