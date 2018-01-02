إيران.. إجراءات مشددة بحق المحتجين الذين يلحقون أضرارا بالممتلكات العامة

أمر رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني القضاة في جميع أنحاء البلاد باتخاذ إجراءات مشددة ضد المحتجين الذين يلحقون أضرارا بالمباني العامة والممتلكات الأخرى.

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وأكد رئيس محكمة طهران أن السلطات القضائية ستتعامل بحزم ووفق القانون مع كل من يلجأ إلى العنف ويثير الشغب.

وفي تطور ملفت قالت وكالات أنباء إيرانية، إن محتجين أضرموا النار في أربعة مراقد لأبناء أئمة في مدينة سوادكوه شمال البلاد.

وكان التلفزيون الإيراني أفاد أمس الاثنين أن 12 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المستمرة في إيران، مضيفا أن المحتجين المسلحين حاولوا السيطرة على مراكز أمنية وعسكرية. وقالت إن 10 أشخاص قتلوا جراء الاشتباكات بين المحتجين والشرطة ليلة الأحد، بينما قتل محتجان آخران أثناء المظاهرة غرب إيران مساء السبت الماضي.

يذكر أن احتجاجات إيران انطلقت بسبب المشاكل الاقتصادية في مدينة مشهد يوم الخميس الماضي وانتقلت فيما بعد إلى مدن إيرانية أخرى. وقد أدت الاحتجاجات إلى احتجاز المئات من المشاركين فيها.

المصدر: RT

أولغا رودكوفسكايا