ما موقف الاتحاد الأوروبي من احتجاجات إيران؟

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "أمله في أن تضمن" طهران حق التظاهر، بعد تواصل الاحتجاجات التي شهدتها إيران ضد السلطات الإيرانية، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

وقالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، عصر الاثنين: "تابعنا عن كثب التظاهرات التي قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية. نحن على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس روحاني"، مضيفة "سنواصل رصد التطورات".

إقرأ المزيد

وتشهد إيران تظاهرات مستمرة منذ الخميس احتجاجا على الضائقة الاقتصادية ورفضا لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد تخلل هذه الاحتجاجات أعمال عنف قتل خلالها 20 شخصا، بينهم 3 عناصر أمن، واعتقل العشرات.

وتعتبر هذه أكبر موجة تظاهرات منذ الحركة الاحتجاجية ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد عام 2009.

وكان روحاني أكد رفضه "العنف وتدمير الممتلكات العامة"، مشددا في الوقت نفسه على أنه يجب تأمين "مساحة يتمكن عبرها أنصار الثورة والشعب من التعبير عن قلقهم اليومي".

من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن "زمن التغيير" حان في إيران.

يذكر أن روحاني قد اُنتخب لولاية ثانية في مايو الماضي، بعدما ساهم في خروج إيران من عزلتها ورفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وعقد الإيرانيون آمالا كبيرة على أن يؤدي الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول الملف النووي إلى انتعاش اقتصادي، لكن هذا الاتفاق لم يؤت بعد بأي ثمار.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس