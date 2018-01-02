أول زيارة رسمية لماكرون إلى الصين الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة دولة إلى الصين تستغرق 3 أيام وستكون زيارته الرسمية الأولى إلى هذا البلد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، عن المتحدث باسم الوزارة ليو كانغ، أن الدعوة لزيارة بكين وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى نظيره الفرنسي، وأن الأخير وافق على تلبيتها من 8 ولغاية 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

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وماكرون الذي انتخب في مايو/ أيار الماضي، سبق له وأن التقى نظيره الصيني في يوليو/تموز على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا.

ومن المقرر أن يبحث ماكرون خلال زيارته الصين ملفات عديدة من بينها تسوية النزاع في سوريا، والأزمة الكورية الشمالية والعلاقات الثنائية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس