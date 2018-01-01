الجيش الإيراني: سنرد بالمثل

تعهدت القوات الإيرانية المسلحة، اليوم الاثنين، بأن إيران سترد بالمثل على الدول التي تدعم "مثيري الشغب" في البلاد على خلفية موجة الاحتجاجات المستمرة منذ 5 أيام.

واعتبر كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد مسعود جزائري، في تصريحات صحفية، أن دعم أعلى مسؤول في الولايات المتحدة، أي الرئيس دونالد ترامب، "لمثيري الشغب بمعية عدد من الحكومات ووسائل الإعلام الاستكبارية"، ومنها شبكة "CNN" الأمريكية، "مؤشر لمخطط أمريكي لإثارة فتنة جديدة في إيران"، مؤكدا أن "أعداء الثورة الإسلامية لم يعد لهم سوى الهوان والفشل".

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وقال جزائري إن "المخططات الشيطانية والسخيفة لحكام أمريكا والصهيونية الدولية الأشرار ضد الثورة الإسلامية" تأتي بعد أن واجهت الولايات المتحدة في العام الماضي "عشرات أنواع المعارضات الشعبية لسياسات وإجراءات الحكومة الأمريكية"، متوقعا "استمرار موجة المعارضة والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الأمريكية الشريرة في العام الجديد أكثر مما سبق".

وأشار جزائري إلى أن "مشاركة أطياف مختلفة من المعادين للثورة ومن بقايا الأسرة البهلوية البائدة وزمرة منافقي خلق ومجرمي داعش وأمثالهم في مشروع الفتنة الأمريكية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهر للرأي العام مستوى وحجم معارضي إيران".

كما صرح المسؤول العسكري بأنه "ومع مضي الوقت تزداد أمواج المناداة بالانفصال في الولايات المتحدة عن الحكومة المركزية"، وأضاف أن "الإجراءات الشريرة لأمريكا والصهيونية الدولية وأذناب الاستكبار ضد إيران الإسلامية المقتدرة والمقاومة المتنامية في المنطقة ستبوء بالهزيمة والفشل".

وأكد جزائري أنه "من الطبيعي أن إيران ستستخدم في الوقت اللازم حقوق الرد بالمثل بما يجعلهم نادمين على فعلتهم".

المصدر: فارس + تسنيم

رفعت سليمان