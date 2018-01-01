برلين تعرب عن قلقها إزاء سقوط قتلى في إيران

أعرب زيغمار غابرييل، وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين، عن قلق برلين إزاء سقوط قتلى بين المحتجين الإيرانيين، داعيا طهران إلى احترام حقوق مواطنيها.

وقال غابرييل: "ندعو الحكومة الإيرانية إلى احترام حقوق المتظاهرين في التجمع والإدلاء بأصواتهم سلميا".

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وأضاف الوزير الألماني: "بعد مواجهات الأيام الأخيرة، من الأهم أن تمتنع جميع الأطراف عن استخدام عنف".

وتعيش إيران منذ 5 أيام أكبر موجة احتجاجات شهدتها البلاد منذ إعادة الانتخاب محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، الاثنين، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء الاحتجاجات الشعبية في البلاد أمس الأحد، لترتفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ 5 أيام إلى 12 قتيلا.

المصدر: رويترز + وكالات

قدري يوسف