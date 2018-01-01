لندن.. مقتل 4 أشخاص طعنا بسكاكين خلال الـ24 ساعة

قتل 4 أشخاص في عمليات طعن منفردة، شهدتها العاصمة البريطانية لندن، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب الشرطة البريطانية.

وأفاد المكتب الإعلامي لـ"سكوتلاند يارد"، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة من الاعتداءات الأربعة وقعت في لندن في 31 ديسمبر/كانون الأول. أما الاعتداء الرابع فقد وقع في اليوم الأول من السنة الجديدة بعطن شخصين بسكين، توفي أحدهما متأثرا بجراحه، ونقل الثاني إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وأعلنت "سكوتلاند يارد" أن التحقيق قد بدأ في أعمال القتل المذكورة، مضيفة أن الشرطة أوقفت خمسة أشخاص يشتبه بضلوعهم في إحدى الجرائم الأربع.

المصدر: تاس

قدري يوسف