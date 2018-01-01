الكرملين: بوتين ونتنياهو اتفقا على عقد لقاء

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على عقد لقاء بينهما.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "بوتين ونتنياهو اتفقا على إجراء لقاء بينهما في أقرب وقت لبحث المسائل الجارية للعلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية".

وذكر بيسكوف أن بوتين هنّأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بحلول السنة الجديدة، وأن زعيمي البلدين تمنّيا لبعضهما ولشعبي بلديهما كل خير في العام الجديد.

المصدر: تاس

قدري يوسف