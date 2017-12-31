مصرع 36 شخصا بتصادم حافلة ركاب بشاحنة وسط كينيا

قتل 36 شخصا على الأقل، بينهم طفل، وأصيب 11 آخرون بجروح، صباح اليوم الأحد، في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة على طريق في وسط كينيا، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقال زيرو أرومي، قائد شرطة محافظة الوادي المتصدع، إن الحادث وقع عند الساعة 03:00 فجر اليوم الأحد (منتصف الليل بتوقيت غرينيتش) على الطريق السريع بين مدينتي ناكورو والدوريت، حيث اصطدمت حافلة انطلقت من مدينة بوسيا في غرب كينيا، بشكل مباشر مع شاحنة قادمة من ناكورو.

وأوضح أرومي أن سائقي الآليتين هما بين القتلى، وأن طفلا في الثالثة من عمره لقي مصرعه أيضا في هذا الحادث. وصرح بأن "حصيلة القتلى باتت 36"، بعد أن كانت 30 قتيلا، مضيفا أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى ناكورو.

وذكرت الشرطة المحلية أن أكثر من مئة شخص لقوا مصرعهم على هذا الجزء من الطريق خلال ديسمبر/كانون الأول وحده.

وحسب الأرقام الرسمية، فإن حوالي 3000 شخص يلقون مصرعهم كل سنة في حوادث السير في كينيا، فيما تعتبر منظمة الصحة العالمية أن هذا العدد بلغ في الواقع 12000.

المصدر: أ ف ب

قدري يوسف