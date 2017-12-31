جونسون: بريطانيا قلقة مما يحصل في إيران

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، عن قلق لندن إزاء تطورات الوضع في إيران، مشيرا إلى أهمية ضمان حق الاحتجاج السلمي.

وكتب جونسون على صفحته في موقع تويتر: "أتابع بقلق الأحداث في إيران. من المهم أن يكون لدى المواطنين حق في مظاهرات سلمية".

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Watching events in Iran with concern. Vital that citizens should have the right to demonstrate peacefully. — Boris Johnson (@BorisJohnson) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

وشهدت مدينة مشهد الإيرانية سابقا مظاهرة احتجاجا على الوضع الاقتصادي في البلاد، ردد المتظاهرون فيها هتافات مناهضة للحكومة. وألقت الشرطة القبض على 52 شخصا لمشاركتهم في تجمع غير مرخص وإتلاف ممتلكات الدولة في مشهد.

كما جرت مظاهرات معادية للحكومة في مدن إيرانية أخرى، فيما أفادت السلطات بأن شخصين قتلا أثناء احتجاجات في مدينة دورود، نافية أن تكون قوات الأمن أطلقت الرصاص على المحتجين.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف