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ترامب: الإيرانيون يحتجون على دعم الدولة للإرهاب

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ترامب: الإيرانيون يحتجون على دعم الدولة للإرهاب
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احتجاجات في إيران
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام كبير الاحتجاجات في إيران، مؤكدا أن دعم طهران للإرهاب هو الذي تسبب باندلاع موجة الاحتجاجات الراهنة.

وكتب ترامب على صفحته في موقع تويتر: "تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق. لقد اتخذ الناس في نهاية المطاف موقفا حكيما من أن أموالهم تسرق وتبذر لدعم الإرهاب.. ويبدو أنهم لن يحتملوا ذلك.. إن الولايات المتحدة تتابع باهتمام (الاحتجاجات) من ناحية انتهاك حقوق الإنسان".

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وتتهم الولايات المتحدة إيران برعاية الإرهاب، بما في ذلك عبر دعمها لـ"حزب الله" اللبناني الذي صنفته واشنطن تنظيما إرهابيا.

وشهدت مدينة مشهد الإيرانية سابقا مظاهرة احتجاجا على الوضع الاقتصادي في البلاد، ردد المتظاهرون فيها هتافات مناهضة للحكومة. وألقت الشرطة القبض على 52 شخصا لمشاركتهم في تجمع غير مرخص وإتلاف ممتلكات الدولة في مشهد.

كما جرت مظاهرات معادية للحكومة في مدن إيرانية أخرى، فيما أفادت السلطات بأن شخصين قتلا أثناء احتجاجات في مدينة دورود، مشيرة إلى أن قوات الأمن لم تطلق الرصاص على المحتجين.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف

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