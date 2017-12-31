طهران: لا تأخذك النشوة يا سيد ترامب!

أشار مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى وجود فارق بين حساب من يثير الشغب والفوضى في البلاد ومن يدعو إلى متابعة مطالب الشعب.

وجاء ذلك على لسان المسؤول الإيراني ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاحتجاجات المعارضة التي تشهدها إيران في الأيام الأخيرة.

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وتوجه عبد اللهيان في تغريدة منشورة اليوم الأحد على حسابه في "تويتر" إلى سيد البيت الأبيض مباشرة بالقول: "يا سيد ترامب لا تأخذك النشوة ، فإن حساب من يثير الشغب والفوضى يختلف عمن يدعو إلى متابعة مطالب الشعب".

وشدد المسؤول على أن الشعب الإيراني: "يفضل الأمن الوطني والسيادة الشعبية الدينية للنظام الإسلامي على فرض السياسات المنافقة والإرهابية للبيت الأبيض".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، في سلسلة تغريدات منشورة على حسابه في "تويتر" طالب الحكومة الإيرانية باحترام حقوق المواطنين، قائلا إن "الشعب الإيراني الطيب" يسعى إلى التغيير، وتابع أن "الأنظمة القمعية لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد".

المصدر: فارس

نادر عبد الرؤوف