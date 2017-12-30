ترامب: النظام الإيراني لن يستمر إلى الأبد

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن دعمه الكامل للاحتجاجات، التي تشهدها عدة مدن إيران منذ 3 أيام، مشيرا إلى أن "الأنظمة الظالمة" لن تستمر إلى الأبد، حسب تعبيره.

وكتب ترامب، في تغريدتين نشرهما مساء السبت: "كل العالم يفهم أن الشعب الإيراني الطيب يريد التغيير، ما يخشاه قادته بشكل أكبر، فضلا عن القوة العسكرية الضخمة للولايات المتحدة، هو الشعب الإيراني".

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2017 г.

وشدد ترامب، الذي أرفق التغريدتين بمقطعي فيديو يظهران مقتطفات من كلامه في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث فيها عن إيران، على أن "الأنظمة القمعية لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد، وسيحين يوم يواجه فيه الشعب الإيراني ضرورة الاختيار"، وقال: "العالم يراقب!".

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2017 г.

وفي وقت سابق من اليوم، استنكر ترامب الاعتقالات التي طالت المحتجين في إيران، وقال: "هناك العديد من التقارير عن الاحتجاجات السلمية من قبل مواطنين إيرانيين تضرروا من فساد النظام، وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج. يجب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير عن نفسها. العالم يراقب!".

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وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي على خلفية خروج آلاف المتظاهرين، من ضمنهم طلاب، في احتجاجات تستمر لليوم الثالث على التوالي في طهران ومدن إيرانية أخرى، تندد بالغلاء والفساد وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية وتردي الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس حسن روحاني.

واعتقلت الشرطة الإيرانية عشرات المحتجين، منهم 52 شخصا في مدينة مشهد، التي تعد مركزا دينيا مهما في إيران، وتحدث ناشطون في تقارير غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى وجرحى أثناء تفريق التظاهرات على يد قوات الأمن.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات من ضمنها: "الموت لروحاني" و"الموت للدكتاتور".

جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب توجّه اتهامات متكررة للحكومة الإيرانية بأنها تمثل الداعم الأكبر للإرهاب عالميا، وتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التدخل في شؤون الدول.

كما تواجه إيران اتهامات من قبل البيت الأبيض بـ"انتهاك روح" خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بتسوية الملف النووي الإيراني، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام الحكومة الإيرانية بـ الاتفاق الدولي.

المصدر: حساب ترامب في "تويتر" + وكالات

رفعت سليمان