مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة في أستراليا

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة بجنوب شرق أستراليا. أفادت بذلك محطة ABC الإذاعية التلفزيونية نقلا عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز.

وذكر مكتب أمن النقل الاسترالي أن طائرة ذات محرك واحد من طراز DHC-2 Beaver تابعة لشركة Sydney Seaplanes سقطت في نهر هوكسبوري حوالي الساعة الثالثة والربع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (7.15 بتوقيت موسكو). وكانت الطائرة متجهة إلى سيدني وعلى متنها 5 ركاب والطيار .

وأشارت مصلحة الإنقاذ في أستراليا إلى أنها عثرت على جثث 3 أشخاص وبقايا حطام الطائرة . وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات تحطم الطائرة.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين