فرقاطة أسترالية تصادر مخدرات في بحر العرب بملايين الدولارات

تمكن طاقم السفينة الحربية الأسترالية من مصادرة 8 أطنان من الحشيش و 69 كيلوغراما من الهيروين خلال وجود الفرقاطة في منطقة الشرق الأوسط في نهاية ديسمبر.

أفادت بذلك اليوم السبت قناة ABC التليفزيونية الأسترالية، وذكرت أن قيمة البضاعة المصادرة تقدر بـ 324 مليون دولار.

وذكرت القناة أن الفرقاطة الأسترالية وارامونغا (Warramunga) تمكنت خلال 3 أيام من توقيف وتفتيش 3 سفن في بحر العرب تحمل مخدرات.

وأشارت القناة إلى أن كمية المخدرات المصادرة تعتبر أكبر عملية للسفن الحربية الأسترالية في منطقة الشرق الأوسط.

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المصدر: تاس

إدوارد سافين