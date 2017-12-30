إطلاق نار في تكساس يسفر عن مقتل 3 عمال

أقدم عامل في ورشة لإصلاح السيارات في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، على إطلاق النار على عاملين أمس الجمعة ثم انتحر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحقق بجرائم القتل في هيوستون دي. كرودر، خلال اتصال هاتفي، قوله إن الشخصين اللذين، أطلق عليهما النار قتلا في عين المكان".

وقالت الشرطة إن المسلح أطلق النار على العاملين ثم خرج من الورشة وقتل نفسه في ساحة قريبة.

وتشهد الولايات المتحدة جرائم قتل بين الفينة والأخرى بإطلاق النار. وتسفر مثل هذه الحوادث كل عام عن مقتل المئات.

المصدر: رويترز

نادر همامي