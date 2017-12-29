 
مباشر

تويتر يشطب حساب عهد التميمي

أخبار العالم

تويتر يشطب حساب عهد التميمي
arabic.euronews.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jot3

شطب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حسابا للفلسطينية عهد التميمي التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين.

وأعلنت مصادر إعلامية أن إغلاق حساب التميمي من قبل "تويتر" يأتي ضمن سياسة الموقع المزعومة لإغلاق الحسابات التي تحتوي على منشورات ذات طابع عنيف أو تحريضي.

من جهة أخرى، أطلق متضامنون مع عهد التميمي حسابا بديلا لها على موقع "تويتر"، للتضامن معها ونشر أخبارها للعالم.

يشار إلى أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر قررت الخميس تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، لمدة 5 أيام إضافية.

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت عهد التميمي يوم الـ19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد انتشار مقطع فيديو يوثقها وهي تحاول طرد جنديين إسرائيليين من باحة منزل أهلها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.

إقرأ المزيد
عهد التميمي في محكمة إسرائيلية القضاء الإسرائيلي يمدد اعتقال عهد التميمي لـ5 أيام

المصدر: alghad.com

ألكسندر توميلين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة