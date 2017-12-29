تويتر يشطب حساب عهد التميمي

شطب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حسابا للفلسطينية عهد التميمي التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين.

وأعلنت مصادر إعلامية أن إغلاق حساب التميمي من قبل "تويتر" يأتي ضمن سياسة الموقع المزعومة لإغلاق الحسابات التي تحتوي على منشورات ذات طابع عنيف أو تحريضي.

من جهة أخرى، أطلق متضامنون مع عهد التميمي حسابا بديلا لها على موقع "تويتر"، للتضامن معها ونشر أخبارها للعالم.

يشار إلى أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر قررت الخميس تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، لمدة 5 أيام إضافية.

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت عهد التميمي يوم الـ19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد انتشار مقطع فيديو يوثقها وهي تحاول طرد جنديين إسرائيليين من باحة منزل أهلها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.

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المصدر: alghad.com

ألكسندر توميلين