إسرائيل قدمت "رشوة" لدولة مقابل التصويت ضد قرار القدس في الأمم المتحدة

ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أن إسرائيل قدمت نظاما مخصصا لمعالجة مياه المجاري لجمهورية ناورو في المحيط الهادئ، وذلك قبل تصويتها ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن لجنة المناقصات في وزارة الخارجية الإسرائيلية صادقت على شراء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة يبلغ قدرها 71.9 ألف دولار من دون مناقصة.

ونقلت الصحيفة عن لجنة العطاءات تبريرها قرار الموافقة على الشراء من دون مناقصة بالقول: "ناورو هي أصغر دولة جزر مستقلة، فيما يتعلق بسكانها وأراضيها، ولديها علاقات صداقة قوية مع إسرائيل".

وأضافت أن رئيس ناورو بارون واكا طلب المساعدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم المساعدة لبناء محطة مخصصة لمعالجة مياه المجاري.

وتابعت: "استعانت وزارة الخارجية بخدمات شركة وضعت نظاما فريدا لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتشمل تكلفة الصفقة جميع النفقات الإضافية، بما في ذلك تكاليف الرحلات الجوية والإقامة والمعيشة لفريق تثبيت النظام، فضلا عن تكلفة التسليم".

وكانت جمهورية ناورو من بين 9 دول صوتت، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مشروع قرار مصري يرفض تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس ويحث الدول على عدم نقل سفاراتها إلى المدينة.

وصوتت 128 دولة إلى جانب القرار فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

المصدر: ynetnews.com

ألكسندر توميلين