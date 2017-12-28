قائد جيش زيمبابوي السابق يؤدي اليمين نائبا للرئيس
REUTERS/Philimon Bulawayo
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أجريت اليوم الخميس في عاصمة زيمبابوي هراري مراسم تنصيب قائد القوات المسلحة السابق قسطنطينو تشيفينغا نائبا لرئيس الدولة.
واستقال تشيفينغا مؤخرا من منصبه السابق، بعد أن قاد في نوفمبر/تشرين الثاني قيادة الجيش نحو إجبار الرئيس السابق روبرت موغابي إلى التنحي عن الحكم، بعد 37 عاما من البقاء في السلطة.
وظهر تشيفينغا في 15 من الشهر الماضي على التلفزيون الرسمي قبل نزول الجنود إلى الشوارع، وذلك تمهيدا للإطاحة بموغابي وإفساح الطريق أمام نائب الرئيس السابق إمرسون منانغاغوا لتولي مقاليد الحكم.
المصدر: رويترز
ناد عبد الرؤوف
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