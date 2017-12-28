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مقتل عارضة أزياء فنزويلية في المكسيك

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مقتل عارضة أزياء فنزويلية في المكسيك
Globallookpress
أرشيف
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أفادت وسائل إعلام مكسيكية أن عارضة الأزياء الفنزويلية أندريينا إيليسابت إيسكالونا قتلت بعد خروجها من الملهى بمدينة سان بيدرو لولاية نويوا ليون في المكسيك.

وقالت الشرطة المحلية إن السيارة التي كانت تقل الفتاة البالغة من العمر 27 عاما تعرضت لإطلاق نار من مجهول، مضيفة أن إيسكالونا أصيبت بجروح في رأسها ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى. أما رفيقها فأصيب بجروح أيضا لكنه بقي على قيد الحياة.

من جهته أشار موقع "ان تي ان 24" الإلكتروني أن سبب الحادث قد يعود إلى نزاع نشب في الملهى.

المصدر: نوفوستي

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