مقتل عارضة أزياء فنزويلية في المكسيك

أفادت وسائل إعلام مكسيكية أن عارضة الأزياء الفنزويلية أندريينا إيليسابت إيسكالونا قتلت بعد خروجها من الملهى بمدينة سان بيدرو لولاية نويوا ليون في المكسيك.

Impactante...

Asesinan a balazos a una modelo venezolana, México.



La modelo venezolana Andreína Elizabeth Escalona Leyzeaga, de 27 años de edad, se convirtió en otra de las víctimas de la violencia en México tras ser asesinada el pasado 24 de diciembre.https://t.co/mbxbdYTNPrpic.twitter.com/1NFcu4J0mI — Radio Cuervo Uruguay (@RadioCuervoUru) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وقالت الشرطة المحلية إن السيارة التي كانت تقل الفتاة البالغة من العمر 27 عاما تعرضت لإطلاق نار من مجهول، مضيفة أن إيسكالونا أصيبت بجروح في رأسها ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى. أما رفيقها فأصيب بجروح أيضا لكنه بقي على قيد الحياة.

من جهته أشار موقع "ان تي ان 24" الإلكتروني أن سبب الحادث قد يعود إلى نزاع نشب في الملهى.

المصدر: نوفوستي