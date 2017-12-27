البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين

وافق البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على إضافة ملحق على "قانون حماية الثورة الفلسطينية"، يلزم الحكومة بالاعتراف بالقدس كاملة "عاصمة أبدية" لفلسطين.

وصوت إلى جانب الملحق 198 نائبا في البرلمان وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وفي أعقاب التصويت، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أن قرار نقل سفارة الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى من تل أبيب الي القدس، يأتي في إطار تنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

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وقال لاريجاني: "إنهم، وبعد الاحتجاجات الشعبية في الدول الإسلامية وباقي دول العالم على قرار القدس، افتعلوا سيناريو جديدا ومسرحية مبتذلة في الأمم المتحدة بعرض قطعة من الحديد، زعموا أنها شظايا صاروخ أعطته إيران لليمن، وذلك بهدف تضليل الرأي العام عن المشكلة التي صنعوها لأنفسهم بشأن القدس، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل".

وعبر لاريجاني عن تقديره لجميع النواب، ودعا الحكومة إلى "دعم هذا القرار لإحباط المؤامرة الأمريكية".

المصدر: إرنا

أنطون زوييف