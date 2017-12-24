البرلمان الإيراني يناقش الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين

وافق مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، على مناقشة مشروع قرار عاجل يقضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "البرلمان صوت خلال جلسته العلنية صباح الأحد، بالموافقة على مناقشة مشروع قرار ملحق بقانون دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، وبأغلبية ساحقة، تتمثل في 187 نائبا من أصل 235 نائبا حضروا الجلسة".

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وبحسب الوكالة، فإن القرار "يقضي بمناقشة اعتراف إيران بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".

وأشارت فلسطين إلى أن "اللجان النيابية المتخصصة أبلغت من أجل دراسة المشروع وبشكل معمق، ووضعه في غضون 48 ساعة على سلم أعمال البرلمان من أجل المصادقة عليه".

المصدر: تسنيم

أحمد باديان