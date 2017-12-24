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الجيش الإسرائيلي يعتقل قاصرين في القدس

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل قاصرين في القدس
Reuters
الجيش الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، ليلة الأحد، 6 فلسطينيين في البلدة القديمة وحي شعفاط وسط مدينة القدس، أغلبهم من القاصرين.

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وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش اعتقلت في البلدة القديمة كلا من: "محمود ناصر أبو صبيح (13 عاما)، وهشام محمد البشيتي (17 عاما)، وجبريل بلالة (17 عاما)، والشابين يزن حشيمة، ونبيل سدر".
كما اعتقلت طفلين من حي شعفاط، عرف منهما محمد وليد أبو خضير (13 عاما).
ونقلت القوات المعتقلين إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.
من جانب آخر، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقال 3 فلسطينيين في الضفة الغربية.
كذلك اقتحم الجيش منزل محمد عبد القادر عيايدة في بلدة الشيوخ شمال الخليل وصادر سيارته الخاصة.

المصدر: وكالة معا

رُبى آغا

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