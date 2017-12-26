واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين من كوريا الشمالية

أعلنت وزارة المالية الأمريكية عن فرض عقوبات على اثنين من أبرز أعضاء حزب العمل الكوري لتورطهما في البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أنها فرضت العقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الصناعة العسكرية، مشيرة إلى أن هذه الوزارة الكورية الشمالية تتحمل المسؤولية عن برامج إطلاق صواريخ باليستية، وقد فرضت واشنطن عقوبات على هذه الوزارة في عام 2010.

وأضافت المالية الأمريكية أن أحد المسؤولين، هو كيم جونغ سيك، مسؤول بارز في تطوير البرامج الباليستية لكوريا الشمالية، بما في ذلك تحويل الصواريخ للعمل بالوقود الصلب بدلا من الوقود السائل.

أما المسؤول الثاني، فهو ري بيونغ جول، ولعب دورا بارزا في تخطيط برامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الشمالية.

وقال وزير المالية الأمريكي ستيفين منوتشين إن وزارته "تلاحق مسؤولي البرامج الباليستية لكوريا الشمالية في إطار الحملة الرامية إلى زيادة الضغط إلى أقصى حد بهدف عزل بيونغ يانغ وتجريد شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.

يذكر أن العقوبات الأمريكية تقضي بتجميد أي حسابات للمسؤولين المذكورين تخضع للقانون الأمريكي.

المصدر: "نوفوستي"

ياسين المصري