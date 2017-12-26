ميلانيا تقطع أقدم شجرة في البيت الأبيض!

أفادت قناة "سي إن إن" بأن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب قررت قطع الشجرة الأقدم التي يبلغ عمرها نحو الـ200 عام وتسمي "ماغنوليا" الواقعة في حديقة أمام البيت الأبيض.

يشار إلى أن الشجرة المعمرة توجد في الجانب الغربي للبيت الأبيض، وتطل على الطابقين الأول والثاني المقر الرئاسي الأمريكي.

وعاصرت الشجرة العديد من الرؤساء الأمريكيين قبل اتخذ القرار بإزالتها بسبب التلف الذي أصابها، والذي يحول دون إمكانية استمرارها في مكانها.

واستدعى البيت الأبيض في وقت سابق العديد من الخبراء من المؤسسة الوطنية للمشاتل والتشجير، بغية تحديد حالة الشجرة.

WH to remove centuries-old Jackson Magnolia tree. President Andrew Jackson introduced the magnolia to the White House sometime after his 1829 inauguration.The tree was planted in memory of his deceased wife, Rachel, who died just days after the election. https://t.co/KRIG6FnOIG — Casa Tomada (@casatomada_2015) 26 декабря 2017 г.

وأكد تقرير الخبراء أن الشجرة أصابها تلف خطير تحول دون استمرار بقائها.

وأضاف أن الشجرة باقية في الوقت الحالي بسبب عوامل خارجية فقط، ومن دونها كانت سقطت منذ سنوات عدة.

وأضافت "سي إن إن" أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب قررت إزالة الشجرة بعد التعرف على حالتها، وسيتم تنفيذ الأمر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويرجع تاريخ زرع الشجرة في البيت الأبيض إلى عام 1828، حين توفيت راشيل زوجة المرشح الفائز بالانتخابات أندرو جاكسون بعد أيام قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض.

وكانت الحملة الانتخابية التي سبقت فوز جاكسون ضارية، وهو ما دفع الرئيس الجديد إلى الاعتقاد أن تلك الحملة هي السبب وراء وفاة زوجته، ولذلك قرر زراعة شجرة من نوع "ماغنوليا" المفضل لدى زوجته راشيل.

المصدر: "إنترفاكس"

ألكسندر توميلين