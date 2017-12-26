مقتل 7 من حزب العمال الكردستاني بغارات تركية على شمال العراق

أعلن الجيش التركي عن مقتل 7 مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية على شمال العراق.

وأوضحت هيئة الأركان العامة، في بيان أن "الطائرات العسكرية التركية نفذت غارات على مناطق متينا وقارة وأفاشين وباسيان في شمال العراق، وتمكنت من تصفية 7 مقاتلين من حزب العمال الكردستاني".

وذكر البيان أن الغارات استهدفت مقاتلين كانوا "يخططون لشن هجمات على مخافر وقواعد عسكرية تركية قريبة من الحدود العراقية".

يذكر أن السلطات التركية تجري بشكل مستمر عمليات مداهمة لقرى ومناطق ذات غالبية كردية يوجد فيها عناصر لحزب العمال الكردستاني في جنوب وجنوب شرقي البلاد، كما تشن طائرات حربية تركية غارات على مواقع الحزب داخل تركيا وفي شمال سوريا والعراق.

المصدر: "سبوتنيك"

ألكسندر توميلين