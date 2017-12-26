مقاتلات بلجيكية تعود إلى قواعدها بعد انتهاء مهامها في العراق

أفادت وزارة الدفاع البلجيكية بعودة 4 مقاتلات "F-16" من العراق، بعد مشاركتها في عمليات للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع البلجيكية أن "المقاتلات "F-16" التي كانت تمركزت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة في الأردن، في إطار تنفيذ البعثة الدولية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، عادت إلى بلجيكا".

تجدر الإشارة إلى أن المقاتلات البلجيكية شاركت في عمليات التحالف الدولي ضد "داعش" منذ يونيو/أيلول 2016. وكان من المفترض عودة المقاتلات في يونيو/أيلول 2017، ولكن التحالف الدولي تقدم إلى السلطات البلجيكية بطلب تمديد مهمتها لمدة 6 أشهر.

يذكر أن قرار تمديد مشاركة الطائرات البلجيكية في مكافحة الإرهاب جاء في ظل أعمال إرهابية شهدتها بلجيكا في مارس/آذار 2016، وتبناها "داعش"، أسفرت عن مصرع 32 شخصا وإصابة 340 آخرين.

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المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين