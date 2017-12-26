ماكرون وعقيلته يستجمان في جبال البرانس

ذكرت وسائل إعلام، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقضي عطلة عيد الميلاد برفقة عقيلته بريجيت، في منتجع لا مونج للتزلج الواقع في مقاطعة بيرينيه العليا.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة تحظى بشعبية كبيرة بين محبي رياضة التزلج على الثلج ورياضة سنوبوارد وخاصة في فترة عيد الميلاد ورأس السنة.

ونوهت بأن الرئيس ماكرون يعرف المنطقة جيدا، لأنه كان يزور في طفولته بشكل دوري جدته التي كانت تقيم بجوار هذا المنتجع.

ووصل الرئيس الفرنسي وعقيلته إلى المنتجع المذكور يوم 25 ديسمبر، ومن المتوقع أن يبقى هناك حتى منتصف الأسبوع.

ويقال إن ماكرون تناول مع زوجته يوم أمس الاثنين وجبة غداء في مطعم يديره أحد أصدقائه، ويقع على ارتفاع 2146 مترا عن سطح البحر وله إطلالة رائعة على جبال البيرنيه الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا.

ونشرت الصحف الفرنسية صور الرئيس وعقيلته على خلفية مناظر جبلية جميلة. وفي إحدى الصور ظهر ماكرون خلف طاولة على شرفة المطعم، وهو محاط بأصدقاء يغنون معه.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين