اعتداء بمواد متفجرة على مسجد جنوب السويد

تعرض مسجد في بلدة سافّل جنوب السويد إلى اعتداء من قبل مجهولين بمواد متفجرة يدوية الصنع، أدى إلى أضرار مادية.

وذكرت محطة "إس في تي" التلفزيونية السويدية الرسمية، أنه جرى إلقاء مواد متفجرة من أحد النوافذ إلى داخل المسجد، الأمر الذي ألحق أضرارا بجدرانه.

وفي تصريح للمحطة، وصف "عبد الحكيم أدان"، رئيس المركز الثقافي الإسلامي المشرف على المسجد في البلدة، الاعتداء بـ"المروع".

ولفت إلى أن جدران المسجد باتت مليئة بالثقوب، جراء القطع المعدنية الموضوعة ضمن المواد المتفجرة، فضلا عن تهشم نوافذه.

ورجحت الشرطة وفق تحقيقات أولية، أن يكون الاعتداء في إطار جرائم الكراهية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله