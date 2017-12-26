أردوغان في الخرطوم يتذكر "رابعة" والليلة الظلماء!
تساءل العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن مغزى تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخرطوم في أكثر من مناسبة بإشارة، قيل أنها إشارة رابعة التي اختص بها "الإخوان"!
وتداول نشطاء آخرون مقالة نشرت في صحيفة "عكاظ" السعودية بعنوان :"لماذا أشهر أردوغان شارة رابعة 3 مرات في قلب الخرطوم؟".
#جامعة_الخرطوم تمنح الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان@rterdogan_ar الدكتوراه الفخرية اليوم .#السودان#تركيا#أردوغان_في_السودان#Erdogan#Sudan#Turkey#Khartoumpic.twitter.com/kYYc6vZpsz— Sudan News (@Sudan_tweet) December 25, 2017
اردوغان قطع كل هذه المسافه وذهب الى السودان ليس من اجل البشير وخدمة السودان كما يقول ولكن من اجل رفع علامة رابعه كيدا فى مصر والسيسى.#التافه😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/hHRlEOx96s— منى هلال (@4Ahmed1244) December 25, 2017
من جانب آخر، أشاد أردوغان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بموقف الخرطوم من الانقلاب التركي الفاشل عام 2016، داعيا الله ألا يعيد على بلاده مثل تلك الليلة "الظلماء"!
إن وقوف #السودان الشقيق إلى جانب تركيا ليلة انقلاب ال١٥ من تموز أظهر لنا أخوة وود الشعب السوداني وحكومته .— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 24, 2017
نسأل الله ألا يعيد علينا تلك الليلة الظلماء pic.twitter.com/eRxKpwNuES
#تشاوش_أوغلو: لأوّل مرة يبقى الرئيس #أردوغان في زيارة لمدة ثلاثة أيام في دولة واحدة، وزيارته إلى #السودان زيارة إستراتيجية pic.twitter.com/9JNWQAvjwg— قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) December 26, 2017
أما وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، فدلل على الأهمية التي تحظى بها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، بالقول إنها المرة الأولى التي تستمر زيارة لأردوغان إلى بلد واحد 3 أيام.
المصدر: تويتر
محمد الطاهر