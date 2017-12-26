أردوغان في الخرطوم يتذكر "رابعة" والليلة الظلماء!

تساءل العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن مغزى تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخرطوم في أكثر من مناسبة بإشارة، قيل أنها إشارة رابعة التي اختص بها "الإخوان"!

وتداول نشطاء آخرون مقالة نشرت في صحيفة "عكاظ" السعودية بعنوان :"لماذا أشهر أردوغان شارة رابعة 3 مرات في قلب الخرطوم؟".

اردوغان قطع كل هذه المسافه وذهب الى السودان ليس من اجل البشير وخدمة السودان كما يقول ولكن من اجل رفع علامة رابعه كيدا فى مصر والسيسى.#التافه😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/hHRlEOx96s — منى هلال (@4Ahmed1244) December 25, 2017

من جانب آخر، أشاد أردوغان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بموقف الخرطوم من الانقلاب التركي الفاشل عام 2016، داعيا الله ألا يعيد على بلاده مثل تلك الليلة "الظلماء"!

إن وقوف #السودان الشقيق إلى جانب تركيا ليلة انقلاب ال١٥ من تموز أظهر لنا أخوة وود الشعب السوداني وحكومته .

نسأل الله ألا يعيد علينا تلك الليلة الظلماء pic.twitter.com/eRxKpwNuES — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 24, 2017

#تشاوش_أوغلو: لأوّل مرة يبقى الرئيس #أردوغان في زيارة لمدة ثلاثة أيام في دولة واحدة، وزيارته إلى #السودان زيارة إستراتيجية pic.twitter.com/9JNWQAvjwg — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) December 26, 2017

أما وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، فدلل على الأهمية التي تحظى بها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، بالقول إنها المرة الأولى التي تستمر زيارة لأردوغان إلى بلد واحد 3 أيام.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر