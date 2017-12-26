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أردوغان في الخرطوم يتذكر "رابعة" والليلة الظلماء!

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أردوغان في الخرطوم يتذكر
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تساءل العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن مغزى تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخرطوم في أكثر من مناسبة بإشارة، قيل أنها إشارة رابعة التي اختص بها "الإخوان"!

وتداول نشطاء آخرون مقالة نشرت في صحيفة "عكاظ" السعودية بعنوان :"لماذا أشهر أردوغان شارة رابعة 3 مرات في قلب الخرطوم؟".

من جانب آخر، أشاد أردوغان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بموقف الخرطوم من الانقلاب التركي الفاشل عام 2016، داعيا الله ألا يعيد على بلاده مثل تلك الليلة "الظلماء"!

أما وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، فدلل على الأهمية التي تحظى بها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، بالقول إنها المرة الأولى التي تستمر زيارة لأردوغان إلى بلد واحد 3 أيام.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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