أوكرانيا تطبق نظام الفحص البيومتري مع روسيا

أعلن المتحدث الإعلام باسم هيئة الحدود الأوكرانية أوليغ سلوبوديان، أن كييف ستقوم بإجراء الفحوصات البيومترية في نقاط التفتيش الأوكرانية – الروسية بدءا من الـ26 ديسمبر الجاري.

وقال سلوبوديان في تصريح لقناة "112 أوكرانيا": "الأجهزة المتنقلة تعمل حاليا بنظام مؤقت في عدد من نقاط التفتيش.. على الحكومة التحضير لإدخال النظام إلى الخدمة الفعلية إلى كافة مناطق العبور".

يذكر أنه وفي الأسبوع الماضي، ثبت جهاز الفحص البيومتري "البيولوجي" في مطار كييف، لأخذ معطيات الأجانب والأشخاص من دون جنسية.

من جهته، أعلن وزير الداخلية أرسين أفاكوف، أن النظام سيستخدم في 157 نقطة حدودية مطلع يناير/كانون الأول عام 2018.

وأشار إلى أن جميع المعابر الحدودية ستجهز بآليات الفحص البيومتري، وأن الفحوصات تشمل بصمات الأصابع.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقع مرسوما في نهاية أغسطس/آب الماضي، يقضي بإدخال النظام إلى الخدمة، كما أمر بتحديث قائمة الدول التي يمثل مهاجروها خطرا على البلاد طالبا إضافة روسيا إلى القائمة.

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ويلزم النظام الجديد الأجانب بإبلاغ السلطات الأوكرانية بنيتهم زيارة البلاد.

من جهتها، عقبت وزارة الخارجية الروسية ردا على الإجراءات الأوكرانية قائلة: "الخطوة تتنافى مع الاتفاقات الثنائية بين البلدين حول سفر المواطنين بدون تأشيرة دخول".

وأشار النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع التابعة لمجلس الاتحاد فرانس كلينتسيفيتش، إلى أن "موسكو ستتخذ إجراءات جوابية".

يذكر أن عددا من نواب البرلمان الأوكراني "الرادا" دعوا إلى تطبيق نظام الفيزا مع روسيا، إلا أن كييف رفضت الدعوة معللة بأن الأمر سيؤثر على المواطن الأوكراني في المقام الأول.

المصدر: نوفوستي

هاشم الموسوي