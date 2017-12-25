 
مباشر

الشرطة الإيرانية تضبط طنين من المخدرات

أخبار العالم

الشرطة الإيرانية تضبط طنين من المخدرات
Globallookpress Erfan KouchariTasnim
أرشيف - رجال الشرطة الإيرانية في مهمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jo69

تمكنت الأجهزة الأمنية الإيرانية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأوضحت مصادر إعلامية أن عناصر الأمن شنوا عملية في المحافظة المذكورة انتهت باعتقال 5 مهربين للمخدرات ومصادرة سيارتين تابعتين للخلية الإجرامية.

وأضافت المصادر أن رجال الأمن ضبطوا حوالي 1700 كيلوغرام من الأفيون ونحو 150 كيلوغراما من المورفين، إضافة إلى 20 كيلوغراما من الكوكايين، أثناء تفتيش السيارتين.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين  

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة