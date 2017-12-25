الشرطة الإيرانية تضبط طنين من المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية الإيرانية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأوضحت مصادر إعلامية أن عناصر الأمن شنوا عملية في المحافظة المذكورة انتهت باعتقال 5 مهربين للمخدرات ومصادرة سيارتين تابعتين للخلية الإجرامية.

وأضافت المصادر أن رجال الأمن ضبطوا حوالي 1700 كيلوغرام من الأفيون ونحو 150 كيلوغراما من المورفين، إضافة إلى 20 كيلوغراما من الكوكايين، أثناء تفتيش السيارتين.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين