الشرطة الإيرانية تضبط طنين من المخدرات
Globallookpress Erfan KouchariTasnim
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jo69
تمكنت الأجهزة الأمنية الإيرانية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.
وأوضحت مصادر إعلامية أن عناصر الأمن شنوا عملية في المحافظة المذكورة انتهت باعتقال 5 مهربين للمخدرات ومصادرة سيارتين تابعتين للخلية الإجرامية.
وأضافت المصادر أن رجال الأمن ضبطوا حوالي 1700 كيلوغرام من الأفيون ونحو 150 كيلوغراما من المورفين، إضافة إلى 20 كيلوغراما من الكوكايين، أثناء تفتيش السيارتين.
المصدر: "انترفاكس"
ألكسندر توميلين
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)