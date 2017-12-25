حساب أسانج على "تويتر" يعود للتغريد بعد اختفائه لأسباب غامضة

اختفى حساب مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج من موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لعدة ساعات اليوم الاثنين.

وظهر أمام كل من يحاول زيارة حساب أسانج منذ صباح اليوم الإبلاغ بأن الصفحة غير موجودة. وفي المساء عاد الحساب للحياة. ونشر فيه صورة لسانتا كلوز، وهو يشاهد موقع "ويكيليكس".

twitter.com

ولم يصدر مؤسس "ويكيليكس" أي تعليقات تسلط الضوء على ما إذا كان أسانج قرر حذف حسابه من الموقع بنفسه أو جاءت هذه الخطوة من قبل شركة "تويتر".

جدير بالذكر أن حساب "ويكيليكس" لم يتوقف عن العمل طوال هذه الفترة.

وكانت "تويتر" أدخلت في الـ18 من الشهر الجاري تعديلا مهما في سياساتها تتيح لها حذف حسابات مستهلكين مرتبطين مع تنظيمات متورطة في نشر الكراهية والتطرف داخل الموقع أو خارجه. لكن صحيفة International Business Times الأمريكية أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تطال هذه الإجراءات مؤسس "ويكيليكس".

ورجح بعض مستخدمي "تويتر" أن تكون إدارة الموقع قررت حجب حساب أسانج، وهو يستعد لنشر تسريبات مدوية جديدة، لكن هذه الترجيحات لم يتم تأكيد أو نفيها.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف