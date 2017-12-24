هل فعلا تقدم في اليابان وجبات لحوم البشر؟

كشفت صحيفة "Top Things" أن أسعار المطعم الياباني المسمى "الأخ الصالح للأكل" أصبحت معروفة، حيث يقدم هذا المطعم وجبات من لحم الإنسان.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن أسعار الوجبات التي يطبخها المطعم من لحوم البشر والمرخص بشكل رسمي تماما، تتراوح ما بين 100 و1000 يورو.

ويذكر المصدر أن الحكومة اليابانية أقرت قانونا يسمح بموجبه بيع وشراء لحوم البشر وترخيص مطاعم تقدم لحوم البشر لزبائنها.

ورغم انتشار هذا الخبر في العديد من المصادر إلا أن وسائل إعلام أخرى نفت هذه الأنباء واعتبرتها وهمية.

ولم يتسن لـ RT التأكد من حيثيات الموضوع.

المصدر: REN TV

علي الخطايبة