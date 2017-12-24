إسرائيل تبدأ الانسحاب من "يونيسكو"

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوزارة الخارجية بالانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، احتجاجا على ما وصفه بتعاملها "المنحاز والسخيف".

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وذكر بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن نتنياهو "أوعز لوزارة الخارجية خلال نهاية الأسبوع بالانسحاب من منظمة اليونسكو"، زاعما أنه "يجب اتخاذ هذه الخطوة على ضوء التعامل المنحاز والأحادي الجانب والسخيف معنا الذي تمارسه هذه المنظمة".

وقال نتنياهو: "الحكومة الإسرائيلية قررت تشديد المعايير بما يخص منحها الدعم للجمعيات الفلسطينية".. "طالبنا وزراء الخارجية الأوروبيين بالتوقف عن دعم المنظمات التي تدعم الإرهاب ومقاطعة إسرائيل، هذه الخطوة وهي ليست الأولى، لن تكون الأخيرة، سنواصل العمل في هذا الاتجاه".. "الرئيس الفلسطيني أعلن أنه ينسحب عمليا من العملية السلمية"، واتهم نتنياهو الفلسطينيين بأنهم لا يريدون، حل الصراع.

وأضاف أن "الولايات المتحدة قالت شيئا هاما للغاية وهو أن جذور الصراع في الشرق الأوسط لا تكمن في إسرائيل بل في إيران وفي الإسلام المتطرف وفي الإرهاب الذي يمارسه".

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قد تبنت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي