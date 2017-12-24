في مؤتمرها الأول.. "إيكو" تدعو لوضع قائمة لكافة إرهابيي العالم

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين، إلى وضع قائمة موحدة بالمنظمات الإرهابية، معتبرا أن الأمر ضروري في نجاح عملية مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وقال فولودين في كلمة له خلال اجتماع رؤساء 6 برلمانات دول منظمة "إيكو" في إسلام آباد بباكستان: "من أجل أن نكافح بفعالية هذا التهديد العالمي، نحتاج جميعا إلى وضع مفاهيم واحدة، وعدم السماح بتفسير مزدوج لأعمال المجرمين.. علينا وضع قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية وأن يتفق الجميع عليها".

و"إيكو" منظمة تشكلت من برلمانات 6 دول إقليمية هي: إيران، وباكستان، والصين، وتركيا، وروسيا، وأفغانستان.

وأكد رئيس الدوما الروسي على ضرورة التفاعل بين البرلمانيين في مواجهة التطرف على أسس سياسية واجتماعية، وأن هناك حاجة إلى تطبيق القانون العام للمساءلة لكل من يدعو أو يحرض على الإرهاب.

Главы парламентов договорились провести следующую конференцию по вопросам борьбы с терроризмом и межрегионального взаимодействия в следующем году в Иране pic.twitter.com/7p6ptrgoZJ — Государственная Дума (@dumagovru) 24 декабря 2017 г.

وقال: "الأهم للبرلمانيين هو إدخال التشريعات الوطنية ذات الصلة وتطويرها بصورة متزامنة".

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، على ضرورة اتحاد دول المنطقة لهزيمة الإرهاب، معتبرا اتحاد إيران وروسيا وتركيا أهم أسباب هزيمة "داعش" والقضاء عليه.

وقال لاريجاني: "لو كان التحالف الذي أطلقته الدول الغربية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، يحارب هذا التنظيم بشكل جاد، لكان قضى عليه في وقت أسرع بالتأكيد، ولكن للأسف الشديد، هذا التحالف لم يضع محاربة الإرهاب بشكل جدي على جدول أعماله".

واعتبر أن هدف الدول الغربية من تشكيل تحالفات ضد الإرهاب في المنطقة ليس محاربة الإرهاب بل لتحقيق مأرب وأهداف أخرى ولذلك لا يحقق أي نجاح يذكر".

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وأكد لاريجاني على أن السبب الرئيس للفوضى الراهنة في أفغانستان يكمن في وجود قوات أجنبية في هذا البلد، مؤكدا أن "قوات الناتو هي بذاتها السبب الرئيس لأنشطة الإرهابيين في هذا البلد".

وانتقد لاريجاني سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أنه منذ توليه السلطة تزايدت الخلافات بين الدول بسبب سياساته الخاطئة.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي