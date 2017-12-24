ترقبوا بثا مباشرا للافروف على قناة RT في لقاء حصري الاثنين!

تبث شبكة قنوات "RT" الناطقة بالعربية والانجليزية والإسبانية، صباح الاثنين عند الساعة 8:00 بتوقيت غرينيتش، حوارا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يتناول أهم القضايا العالمية.

ومن المنتظر أن يسلط لافروف الضوء على المشهد الجيوسياسي العالمي، وخاصة تطورات الأوضاع في سوريا، والصراع في اليمن، والأزمة في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك تأزم العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يجيب وزير الخارجية الروسي عن جملة من الأسئلة من بينها: "ماذا بعد تأزم العلاقات الروسية والأمريكية وما يمكن أن تصل إليه في ظل تبادل العقوبات، واستمرار التصعيد". كذلك سيتطرق لافروف إلى الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، وإلى أي مدى يمكن اندلاع حرب نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

المصدر: RT