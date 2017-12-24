"بانثر بلوس" الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

سيقوم الجهاز الروسي الخاص بالغطس في المياه العميقة الموجه عن بعد وغير المأهول" Parterre plus" بدراسة جسم مشابه للغواصة سان خوان التي اختفت منذ أكثر من شهر.

أفادت بذلك القوات البحرية الأرجنتينية، وذكرت أن المدمرة "ساراندي" بالذات اكتشفت ما يشبه الغواصة المفقودة في المياه المحاذية لسواحل البلاد.

ونوهت القيادة بأن دراسة الجسم المكتشف ستتم بواسطة جهاز "بانثر بلوس" وسفينة

"جزر مالفيناس".

وذكرت الأنباء المتوفرة أيضا أن سفينة البحث التابعة للبحرية الروسية "يانتار" أبحرت يوم السبت من مونتيفيديو فى الأوروغواي (حيث تتزود بالمياه والمواد الغذائية والوقود) وتم إرسالها إلى منطقة البحث عن الغواصة. وستبدأ السفينة مرة أخرى في البحث عن الغواصة اعتبارا من يوم الاثنين. وتقول البحرية الأرجنتينية إن الطقس بمنطقة العمليات لا يزال مناسبا.

يذكر أن الغواصة "سان خوان" كانت تحمل على متنها طاقما يتكون من 44 بحارا، ومزودة باحتياطات من الأوكسجين تكفي لستة أيام، عندما انقطع الاتصال بها في 15 نوفمبر الماضي وهي في طريقها من القاعدة البحرية أوشوايا إلى مار ديل بلاتا. ويبلغ طول الغواصة 66 مترا وسرعتها 25 عقدة، وصنعت في ألمانيا، ودخلت الخدمة في سلاح البحرية الأرجنتينية عام 1985.

وبعد 15 يوما من اختفاء الغواصة، أعلنت بحرية الأرجنتين وقف عملية إنقاذ أفراد الطاقم مع استمرار البحث عن الغواصة نفسها. وانضمت روسيا إلى عملية البحث عن الغواصة في أواخر نوفمبر.

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين







