رجل يهاجم مدنيين بساطور في لوس أنجلوس

هاجم رجل مسلح بآلة حادة مواطنين عزل في جادة كانوجا بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، قبل أن يتم إطلاق الرصاص عليه من قبل الشرطة وقتله.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم نقل المصابين وعددهم 8 بعضهم إصاباتهم حرجة إلى مستشفى في لوس أنجلوس.

وتأتي هذه الحادثة بعد اعتقال عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في وقت سابق من هذا الأسبوع جنديا سابقا في البحرية على خلفية خطط مزعومة لشن هجوم إرهابي في يوم عيد الميلاد، يدعى هارون جيمسون، وهو إسلامي يبلغ من العمر 26 عاما من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

ويزعم جيمسون أن "عيد الميلاد كان اليوم المثالي" لهجوم إرهابي في سان فرانسيسكو و "لم يكن بحاجة إلى خطة للهروب لأنه مستعد للموت".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله