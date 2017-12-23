أردوغان: سنعمل مع الدول التي فشلت دولارات ترامب في شراء إرادتها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده للعمل مع 128 دولة فشلت أمريكا في شراء مواقفها، وصوتت لصالح مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس.

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كما أبدى أردوغان استعداد تركيا كذلك للعمل مع الدول الـ35، التي امتنعت عن التصويت، إذا لم يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وجاءت تصريحات أردوغان في حوار مع موقع " AllAfrica" الإخباري، وذلك قبيل جولته الإفريقية التي تبدأ غدا وتشمل السودان، وتشاد، وتونس، بين 24 - 27 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وقال أردوغان: "حصر ترامب الموضوع بالقدس خطأ، كان عليه ألا يقع في هذه اللعبة وهذا الفخ. لأنه كما تعلمون هناك قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980 موقّع عليه من قبل الولايات المتحدة أيضا"، مشيرا إلى أن واشنطن انتهكت هذا القرار رغم توقيعها عليه.

وشدد على أن الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها، هي الرجوع إلى الاتفاقية التي تطالب بالعودة إلى حدود عام 1967، والتي تنص على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ولفت أردوغان إلى أن 9 دول فقط وقفت مع ترامب، وأنه رغم الضغوطات (التي مارستها واشنطن ضد الدول) فقد صوتت 128 دولة إلى جانب مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض لتغيير وضعية القدس، و35 دولة امتنعت.

ولفت أردوغان إلى أنه عند النظر إلى الدول التي وقفت بجانب ترامب، فإن وضعها معروف لدى الجميع، وعلى الرئيس الأمريكي مراجعة هذا الأمر مرة أخرى.

وأكد استعداد بلاده للتعاون مع تونس التي يراد إحداث اضطرابات فيها، في جميع المجالات وخاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية منها، مشددا على أن بلاده تقف إلى جانب وحدة تونس وتتضامن معها.

وأفاد أردوغان بأن زيارته إلى تشاد وتونس والسودان لها أهمية كبيرة، معربا عن ارتياحه من رفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم.

المصدر: الأناضول

نادر همامي